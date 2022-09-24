Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования. Отсрочка предоставляется только тем, кто получает образование соответствующего уровня впервые, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. В этот день Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

