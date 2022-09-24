ТОП-7 бесплатных программ для создания роликов

Ищете бесплатный редактор видео на ПК? В этой статье вы найдете обзор ТОПа-7 приложений для создания красивых роликов. О других программах для монтажа видео на русском языке можно узнать по ссылке в полном рейтинге лучших видеоредакторов в 2022 году.

ВидеоМОНТАЖ

Тип лицензии: условно-бесплатный

Платформа: Windows

Предназначен как для среднеуровневых пользователей, так и новичков, которые хотят обучиться монтажу с нуля. В софте можно соединить неограниченное количество видео и фотографий, добавить аудиофайл с ПК или музыку из встроенного каталога, создать вступительные и финальные титры. Программа поддерживает все популярные форматы и позволяет экспортировать результат в HD.

Простой видеоредактор для Windows можно скачать бесплатно на пробный период.

Плюсы:

коллекция стикеров, эффектов, дизайнов титров;

конструктор с пошаговым алгоритмом создания видео;

автоматические опции для стабилизации картинки и коррекции освещения.

Минусы:

небольшой период действия демоверсии;

в базовом тарифе недоступна часть эффектов из каталога.

DaVinci Resolve

Тип лицензии: бесплатный

Платформа: Windows, MacOS, Linux

Позволит создавать впечатляющие видео со спецэффектами. В DaVinci Resolve можно размещать видеофайлы на монтажном столе и устанавливать между ними переходы, микшировать аудиозаписи, накладывать поверх ролика картинки и другие видео.

Разработчик предлагает полностью бесплатную версию программы, функционал которой подходит для монтирования любительских фильмов, влогов и т.д.

Плюсы:

пошаговый алгоритм работы;

автоматическое создание субтитров;

встроенная коллекция видео- и аудиопереходов, титров.

Минусы:

часть инструментов не переведена на русский;

на освоение всего функционала потребуется время;

зависает на слабых компьютерах и ноутбуках.

VSDC Video Editor

Тип лицензии: условно-бесплатный

Платформа: Windows

Подходит для продвинутого видеомонтажа с эффектами, музыкой, титрами. Предлагает продвинутые инструменты для наложения картинок и видео поверх основной дорожки, скрытия части картинки, смены фона.

Программу для создания видео можно скачать бесплатно с функциональными ограничениями. Например, в базовой версии нельзя стабилизировать видеоряд.

Плюсы:

встроенный помощник для быстрого оформления роликов;

экспорт в 4К;

настраиваемый интерфейс.

Минусы:

платную подписку необходимо оплачивать ежегодно;

на освоение ПО нужно время;

иногда вылетает при экспорте видеофайлов.

VideoPad

Тип лицензии: условно-бесплатный

Платформа: Windows, MacOS

Бесплатный видеоредактор для людей с различным уровнем навыков. Новички могут воспользоваться шаблонами видео и открыток, а продвинутые пользователи способны работать с несколькими дорожками, стабилизировать картинку, выполнять цветокоррекцию и т.д.

В базовом тарифе недоступна часть функций, а также периодически возникает баннер с предложением купить профессиональную лицензию.

Плюсы:

поддержка 3D-видео;

перевод текста в речь;

библиотека титров, переходов, аудио и эффектов.

Минусы:

в базовом пакете нельзя работать с двумя и более аудиодорожками;

без лицензии нет возможности экспортировать итог в MP4;

неудобное управление.

OpenShot

Тип лицензии: бесплатный

Платформа: Windows, MacOS, Linux

Простой редактор позволит работать с любым количеством дорожек и накладывать поверх видео картинки, анимированную графику и другие файлы. Вы сможете устанавливать переходы между фрагментами, применять эффекты из каталога и записывать голос.

OpenShot можно загрузить бесплатно. ПО распространяется с открытым исходным кодом, в который вы сможете внести изменения для расширения функционала.

Плюсы:

каталог анимированных и статичных стикеров;

видеоуроки на официальном сайте;

доступна на неограниченный период времени.

Минусы:

нет инструментов для продвинутой коррекции, например для отслеживания движения в кадре;

маленькая библиотека переходов и видеоэффектов;

нет оперативной техподдержки на русском.

ShotCut

Тип лицензии: бесплатный

Платформа: Windows, MacOS, Linux

Видеоредактор на ПК предлагает продуманный интерфейс и пошаговый алгоритм работы. Вы сможете быстро объединить файлы на временной шкале, применить аудио- и видеоэффекты, отрегулировать цвета картинки и добавить звуковое сопровождение.

Видеоредактор можно загрузить свободно на неограниченный период времени. Благодаря открытому исходному коду функционал ПО можно расширить за счет сторонних плагинов.

Плюсы:

поддержка 360-градусных видео;

отмена любых действий;

частые обновления.

Минусы:

нет обучающих материалов на русском;

периодически вылетает;

тормозит при переключении между вкладками.

Avidemux

Тип лицензии: бесплатный

Платформа: Windows, MacOS, Linux

Редактор для быстрой обрезки видеороликов, склейки нескольких файлов и применения фильтров. Подходит только для базовой обработки, так как не предлагает монтажного стола, на котором можно разместить несколько видео, наложить фото или объединить песни.

Avidemux распространяется бесплатно без ограничений по времени. В открытый исходный код можно внедрить плагины из сторонних источников.

Плюсы:

фильтры для цветокоррекции и подавления шумов;

работа с 4 звуковыми дорожками;

покадровый поиск для точной обрезки видео.

Минусы:

запутанное меню;

часть функций не переведена на русский;

нельзя произвольно перемещать видео на временной шкале и менять их последовательность в любой момент.

Заключение

Теперь вы знаете, в каких редакторах можно сделать красивый ролик. Выбор программы для редактирования видео бесплатно зависит от нескольких критериев:

Новичкам стоит обратить внимание на приложение с удобным интерфейсом, в котором можно быстро разобраться и сразу начать обработку. Хорошим вариантом будет редактор ВидеоМОНТАЖ . Если у вас есть время на изучение функционала ПО перед началом монтажа, воспользуйтесь VSDC Video Editor или VideoPad .

. Если у вас есть время на изучение функционала ПО перед началом монтажа, воспользуйтесь или . Продвинутые пользователи могут загрузить DaVinci Resolve . Софт отличается обширным функционалом и инструментами для создания спецэффектов.

. Софт отличается обширным функционалом и инструментами для создания спецэффектов. Если вам нужно только склеить несколько клипов и добавить к ним аудиофайл, загрузите полностью бесплатные видеоредакторы OpenShot, ShotCut или Avidemux.

Установите подходящую программу и создайте интересное видео прямо сейчас.