В России создали более прочный аналог природной эмали зубов

Ученые из Екатеринбурга, Воронежа и Египта усовершенствовали гидроксиапатит (ГАП) — материал для минерализации костей и зубов. Добавив в его состав комплекс аминокислот, они сформировали слой для покрытия зубов, идентичный природной эмали по составу и микроструктуре и превосходящий его по прочности. Этот материал может использоваться для снижения чувствительности зубов в случае истирания эмали или для ее восстановления после эрозии или микросколов, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ). Результаты этой работы опубликованы в журнале Results in Engineering.

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«Мы создали биомиметический, то есть имитирующий природный, минерализованный слой, нанокристаллы которого повторяют упорядоченность нанокристаллов апатита эмали зубов. Мы также выяснили, что сконструированный слой гидроксиапатита обладает повышенной нанотвердостью, превышающей таковую у нативной эмали», — сообщил ведущий специалист НОЦ «Нанотех» УрФУ, завкафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ Павел Середин.

В этой работе принимали участие ученые из УрФУ, Воронежских госуниверситета и медуниверситета, а также из Университета Аль-Азхар и Национального исследовательского центра Египта. Им удалось подобрать комплекс полифункциональных органических и полярных аминокислот, в который вошли, например, лизин, аргинин и гистидин, для восстановления костных структур.

Формирование минерализованного слоя со свойствами, характерными для естественной ткани, было подтверждено результатами полевой эмиссионной электронной и атомно-силовой микроскопии, а также химической визуализацией участков поверхности с помощью рамановской микроспектроскопии. Эффективность же нового покрытия ученые проверили на настоящих здоровых зубах добровольцев, отметили в УрФУ.

В дальнейшем исследователи намерены разработать материал, который позволит восстанавливать более крупные дефекты зубов: от начальных стадий кариеса до трещин и объемных сколов.

