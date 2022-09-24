В российских школах будут действовать единые образовательные программы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ с 1 сентября 2023 года. Разрабатывать такие программы будет Минпросвещения, они должны быть утверждены до 1 января следующего года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Законом вводится обязательное применение федеральных рабочих программ при реализации обязательной части образовательных программ начального общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" и обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельност», — говорится в пояснительных материалах.

При этом школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Министерству просвещения поручено утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации, указано в документе. При этом нынешние учебники разрешается использовать в течение срока действия экспертных заключений, который составляет пять лет.

Кроме того, законом «устанавливается обязанность применения федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы».