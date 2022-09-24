В Турции допустили возможность бартерной торговли с Россией

Приостановка операций некоторыми частными банками Турции по российским картам «Мир» уже создали некоторые проблемы в туризме и торговых расчетах. Однако в турецкой Ассамблее экспортеров выразили уверенность, что это не повлияет на внешнюю торговлю — при необходимости она будет осуществляться «бартерными методами», пишет турецкое издание Aydınlık.

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«Торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит продолжение торговли даже бартерным методом, если это будет необходимо. Если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на энергию из России», — заявили в Ассамблее экспортеров Турции.

19 сентября турецкие Isbank и DenizBank сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» в связи с предупреждением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Американский Минфин заявил, что будет расценивать сотрудничество государств с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) как помощь РФ в обходе санкций.

