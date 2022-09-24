В высшем руководстве Минобороны РФ произошла перестановка

На должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Статья по теме: Новый глава МЧС Александр Куренков вошел в состав Совбеза «Ранее генерал-полковник М.Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», — пояснили в ведомстве. О перестановке в высшем руководстве Минобороны ранее сообщил депутат Госдумы, экс-командующий 5-й гвардейской танковой дивизией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, уточняет телеканал «Звезда». Он положительно оценил назначение Мизинцева ответственным за тыловое обеспечение, подчеркнув, что «наконец-то тыл будет приведен в порядок». Известно, что Булгаков занимал должность замминистра с декабря 2008 года.

