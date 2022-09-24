Юрист рассказал, как можно уменьшить налог на квартиру

Налог на квартиру напрямую зависит от ее кадастровой стоимости, которая последние восемь-десять лет максимально приближена к рыночной. Однако если есть сомнения в этой оценке, уменьшить налог можно через суд и переоценку. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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«Само собой, система не идеальна. Поэтому старая хрущевка вполне может по кадастру стоить столько же, сколько и новый монолитный дом. Так что обращаться в суд или ЕГРН все-таки стоит — разница в налоге может отличаться в два-три раза», — сообщил Уткин.

Он пояснил, что часть квартиры налогом вообще не облагается — речь идет о 20 квадратных метрах. То есть, если жилье меньше этой площади, налог вообще платить не нужно. Кроме того, ставка налогообложения зависит от кадастровой стоимости. Квартиры ценой до 10 млн рублей облагаются налогом в 0,1%, до 20 млн рублей — в 0,15%, до 50 миллионов — в 0,2%, более 50 миллионов — в 0,3%.

Юрист напомнил, что льготы по налогу на квартиру имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, пенсионеры и некоторые льготные категории граждан, определенные региональными нормативно-правовыми актами.

