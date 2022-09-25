«Альтернатива не предусмотрена»: власти РФ разъяснили детали мобилизации

На портале объясняем.рф появилось уже несколько десятков ответов на самые распространенные вопросы о частичной мобилизации. Там, в частности, поясняется, кто имеет право вручать повестку, где будут жить мобилизованные и можно ли брать с собой лекарства и телефон.

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«Повестку могут вручить: сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления», — поясняется на сайте.

Кроме того, там указано, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. Военнослужащие, проходящие переподготовку, будут проживать в районе дислокации воинской части. Посещать магазины, аптеки и вообще выходить за пределы части можно только с разрешения командования. Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей смартфонами запрещено. С собой можно взять только простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться только в определенное время.

«Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее», — говорится в ответе на вопрос недавно демобилизованного, у которого осталась форма.

Сообщается также, что единовременную выплату от властей можно тратить по своему усмотрению, в том числе, и «на индивидуально выбранную экипировку».

«Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено», — говорится в очередном разъяснении.

Срок военной службы по призыву, по контракту и по мобилизации засчитывается в пенсионный стаж. При этом минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определено, поскольку «зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач». Призывники и мобилизованные имеют право за свой счет оформить частную страховку от несчастного случая или смерти дополнительно к предоставляемой им государством страховке военнослужащего.

