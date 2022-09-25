Бизнес с Китаем: преимущества, возможности и направления

Бизнес с Китаем через https://ecb.bz/services ведут как крупные компании, так и малые предприятия и даже частные лица.

Основные преимущества работы с Китаем

В числе важнейших преимуществ закупки товаров в Китае особого внимания заслуживают следующие:

Низкая себестоимость. Благодаря этому при продаже товаров из Китая по тем же ценам, по которым продаются аналоги из других стран, рентабельность бизнеса оказывается значительно выше.

Достойное качество. Двадцать-тридцать лет назад многие китайские товары имели плохую репутацию из-за своего низкого качества. Однако к настоящему моменту ситуация значительно изменилась, и теперь качество многих товаров с маркировкой «made in China» отвечает европейским стандартам.

Обширный ассортимент. В Китае можно купить любые товары – от швейных иголок до авто.

Возможность непосредственной работы с поставщиком. Благодаря этому бизнесмены могут самостоятельно заказывать интересующие их товары в Китае – состояние производства в Поднебесной позволяет оперативно наладить выпуск необходимого количества почти любых изделий.

Вдобавок у бизнесменов есть возможность легко найти в Китае качественные реплики многих брендовых товаров, имеющие мало отличий от оригиналов и стоящие гораздо дешевле них. При долгосрочном сотрудничестве с китайскими поставщиками они готовы предоставить своим деловым партнерам постоянные скидки и различные бонусы.

Главные направления бизнеса с Китаем

Наиболее популярное направление бизнеса с Китаем – импорт товаров из этой страны. Поскольку стоимость рабочей силы в Поднебесной невысока, а контроль качества готовой продукции достаточно жесткий, конкурентоспособность импортируемых товаров позволяет быстро их продавать и окупать вложенные средства в короткие сроки.

Для успешного занятия данной деятельностью нужно найти надежного поставщика и выбрать подходящие платежные инструменты для расчетов.

Организовать экспорт продукции или сырья в Китай гораздо труднее по сравнению с налаживанием импортных поставок, поскольку этому мешают многочисленные бюрократические ограничения и сложности с поиском оптовых покупателей. Но если бизнесмену удастся преодолеть указанные проблемы, то он сможет извлечь огромную выгоду из экспортных поставок в Китай, ведь численность его населения и масштабы экономики обеспечивают колоссальный спрос на потребляемое сырье и товары.