Для тех, кто не любит картинки: ранобэ

Современные любители мировой литературы могут читать ранобэ совершенно бесплатно на специализированных сайтах в сети. Пока выбор таких произведений и на полках в магазинах, и в Интернете не так велик.

Что представляют собой лайт-новеллы

Этот жанр относится к современному виду литературы. Рассказываться в таком произведении может о чем угодно: от романтических чувств до событий, напоминающих фильмы ужасов. Но основная масса ранобэ посвящена фентезийной тематике.

Главными читателями этих новелл являются люди молодого возраста. На своей родине, в Японии, размер таких книжек совсем небольшой – их легко можно положить в небольшую сумку или даже в карман.

Текста в этих произведениях немного, состоит в он чаще из одних диалогов. Основную долю всего содержания составляют иллюстрации. Невзирая на это, лайт-новеллы считаются полноценными художественными произведениями.

Причина популярности ранобэ

Эти произведения стали популярны, благодаря:

Большому количеству ярких рисунков;

Удобному карманному формату;

Многообразию сюжетов.

Лайт-новеллы – это уже не комикс, но и не полноценная книга в 400 листов. В них нет распространенных описаний чего-либо. Информация подается кратко, лаконично. Рисунки добавляют сюжету динамичности. Все они яркие, привлекающие внимание. Черно-белые иллюстрации в таких новеллах встречаются крайне редко.

Сюжеты у ранобэ всегда очень захватывающие. Повествование не развивается долго, оно вовсе не затянуто. С первых страниц читателя увлекают активно развивающиеся события.

В России мало кто знает, что ранобэ стали основой для создания некоторых визуальных романов. В частности, «Всадника без головы».

Найти лайт-новеллы в нашей стране можно как в Интернете, так и в обычных магазинах. Выбор произведений пока что неширок, но это направление еще только набирает обороты. С увеличением популярности будут появляться новые и новые книги.

В Японии этот жанр стал популярным уже давно – в 1980-х. А в нашей стране – только сейчас. На родине ранобэ регулярно устраиваются конкурсы между авторами, победители которых получают крупное денежное вознаграждение и право на публикацию книги.