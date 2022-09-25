Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст «новых граждан РФ»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст до 45-50 лет трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и не так давно получивших ее гражданство, сообщается в Telegram-канале СПЧ. Ранее член совета Кирилл Кабанов призвал обязать служить в армии выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, получивших гражданство менее 10 лет назад.

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«Тема мобилизации, безусловно, очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — прокомментировал инициативу Кабанова Фадеев.

Он подчеркнул, что согласно конституции, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, при этом различий между теми, кто родился в стране или был натурализован, не делается. Глава СПЧ счел необходимым «заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет».

Фадеев отметил, что речь о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев не идет, однако привел в пример Израиль, где репатрианту дается год на обустройство, после чего он призывается в Армию обороны вне зависимости от возраста.

«Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас. В ближайшее время рассчитываем провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России», — сообщил Фадеев.

