Херсон будут отапливать российским газом

Херсонская область начнет отопительный сезон с российским газом. Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо до конца года для отопления и нужд промышленности необходимо 110 млн кубометров природного газа и все вопросы с переподключением магистралей и дополнительной установкой новых распределительных станций уже отработаны, передает ТАСС.

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«Херсонские специалисты-газовики договорились с российским предприятием "Черноморгаз", отработали все вопросы с переподключением магистралей, дополнительной установкой новых распределительных станций. Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объемом российского природного газа — 110 млн куб. м, — который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — заявил Сальдо.

Всего по его словам, Херсонская область потребляет в год около 400 млн кубометров природного газа, причем 60% из этого объема уходит в дома граждан. Сальдо также отметил «самый приятный в этой истории момент» — российский газ, по его словам, стоит в пять раз дешевле для населения, чем тот, который ранее поставляла Украина.

«В отопительный сезон мы входим без проблем. ТЭС газом будет обеспечена, давление в магистрали нормальное, думаю его еще будут повышать. А люди будут получать платежки с суммами, как получают в РФ. Они будут с дешевым газом и теплым домом», — отметил Сальдо.