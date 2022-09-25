Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в ДНР и прочих успехах спецоперации

В результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья было ликвидировано около ста националистов и 15 единиц военной техники. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные сорвали наступление 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Марьинки ДНР, убив более 50 боевиков, а также сбили два украинских МиГ-29 над Николаевской областью, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 50-ти боевиков и 28 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в Херсонской области было уничтожено до 30 боевиков, а на всем Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными. Российские войска за сутки поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки ДНР, а также 33 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 178 районах. В районе населенного пункта Явкино Николаевской области былу уничтожена на огневой позиции пусковая установка РСЗО «HIMARS», добавил Конашенков.

За прошедшие сутки были также ликвидированы семь артиллерийских взводов на огневых позициях, пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», два склада боеприпасов, радиолокационная станция ПВО, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» в районе порта Очаков. Российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29, переоборудованныt под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM». Российские средства ПВО сбили 12 беспилотников, перехватили в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 снарядов «HIMARS», а также сбили три американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5111 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы специальной военной автомобильной техники», — отметил представитель Минобороны.

Конашенков также сообщил об артиллерийских обстрелах жилых кварталов Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. За сутки ВСУ выпустили 59 снарядов, четыре из них разорвались в районе улицы Казачья, а один попал в водоканал рядом с АЭС, уточнил он. По данным Минобороны обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Кроме того, по его словам, были предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью «дронами-камикадзе». Все украинские беспилотники были сбиты за пределами территории АЭС, радиационная обстановка остается в норме, подчеркнул Конашенков.

