Мизулина назвала примеры разоблаченных фейков о мобилизации и референдумах

Киберволонтеры Лиги безопасного интернета выявили в соцсетях более 2 млн недостоверных публикаций о частичной мобилизации и около 1 млн — о референдумах по присоединению к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

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«На данный момент, по данным мониторинга Лиги безопасного интернета, распространено более 2,1 млн фейков о проведении частичной мобилизации и 936 тысяч фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области», — сообщила Мизулина на пресс-конференции.

Такое количество недостоверной информации она объяснила шоком, который испытал киевский режим, увидев явку на референдумах, именно поэтому, по ее словам, «пошел вал попыток сломать волю людей». В пример она привела фейк о том, что в Херсоне на референдуме проголосовали всего 50 человек, а на территории области принуждают голосовать по второму кругу. В ЛНР якобы голосуют под дулами автоматов, а в больницах Луганска идет агитация и принуждение к участию в референдуме. Вся эта дезинформация уже опровергнута, отметила Мизулина.

«Провокаторы из Украины готовят массовый вброс о многочисленных потерях России в специальной военной операции. Идет запрос на покупку базы данных умерших мужчин призывного возраста. Причины смерти любые — от ДТП до болезни. Именно эти данные под видом потерь в СВО хотят размещать в сети. По задумке спецслужб, это должно вызвать панику среди россиян», — предупредила Мизулина.

