На каждого жителя Земли приходится по 2,5 миллиона муравьев

Несмотря на то, что слава ученых, проводящих самые странные и бесполезные исследования, по праву принадлежит британцам, в этот раз отличились немцы из Вюрцбурга. Группа ученых университета Юлиуса и Максимилиана во главе Патриком Шультейсом подсчитала численность… муравьев, проживающих на Земле. Результаты исследования, кстати, опубликовал авторитетный научный журнал - Proceedings of the National Academy of Sciences, специализирующийся на оригинальных исследованиях.

Шультейс с коллегами утверждает, что планету делят с людьми порядка 20 квадриллионов муравьев. Квадриллион – числительное с 15 нолями. Сам автор исследования назвал его «невообразимым», пишет лондонская Times. Осознать, насколько это много, помогает, например, такое уточнение: на каждого человека, включая младенцев и глубоких стариков, приходится по 2,5 миллиона крошечных насекомых.

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«Это невообразимо,- заявил изданию Washington Post Патрик Шультейс.- Невозможно, например, представить всех 20 квадриллионов муравьев, собранных в одну кучу. Воображение сделать это просто не в состоянии».

Шультейс с коллегами приводит еще одно сравнение, помогающее представить численность муравьев. Если все же кому-то удалось бы собрать всех муравьев в одном месте, то их сухая масса составит приблизительно 12 млн тонн! Они весят больше всех животных и птиц, вместе взятых. Несмотря на огромную разницу в размерах с человеком и благодаря своей астрономической численности масса всех муравьев составляет 20% от массы всех живущих на Земле людей.

Для того, чтобы провести свое, мягко говоря, оригинальное исследование, немецкие ученые тщательно изучили 489 исследований, которые так или иначе касались численности муравьев.

Патрик Шультейс, кстати, признает, что его исследование оставило больше вопросов, чем ответов. Например, совершенно не понятно, остается ли численность муравьев постоянной или она меняется со временем. Согласно результатам исследования 2019 года, за полвека численность насекомых сократилась вдвое. Однако относится ли это утверждение и к муравьям, ни авторы того исследования, ни Шультейс и его коллеги не знают.

Муравьи – один из видов насекомых, которых ученым сейчас известно более 12,5 тысяч. Их можно найти практически на всех континентах. Между прочим, «муравьиной географии» даже посвящен отдельный сайт - Antmaps.org.

Еще один любопытный факт: среднюю колонию муравьев можно сравнивать по численности населения с городом средних размеров. В среднем в муравьиных колониях живет четверть миллиона насекомых.

Что касается муравьев, между прочим, то в отличие от большинства других насекомых, чем их больше, тем лучше. Муравьи играют огромную роль в поддержании здоровой окружающей среды. Они, например, аэрируют почву, т.е. дают доступ к корневым системам растений воздуха и влаги. Они переносят семена растений по тоннелям своих колоний и охотятся на вредных насекомых, а также очищают леса, съедая гнилую древесины и другие разлагающиеся вещества. Ну и наконец муравьи являются важным источником пищи для других животных и иногда даже людей.