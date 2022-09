На каждого жителя Земли приходится по 2,5 миллиона муравьев

Несмотря на то, что слава ученых, проводящих самые странные и бесполезные исследования, по праву принадлежит британцам, в этот раз отличились немцы из Вюрцбурга. Группа ученых университета Юлиуса и Максимилиана во главе Патриком Шультейсом подсчитала численность… муравьев, проживающих на Земле. Результаты исследования, кстати, опубликовал авторитетный научный журнал - Proceedings of the National Academy of Sciences, специализирующийся на оригинальных исследованиях.

Шультейс с коллегами утверждает, что планету делят с людьми порядка 20 квадриллионов муравьев. Квадриллион – числительное с 15 нолями. Сам автор исследования назвал его «невообразимым», пишет лондонская Times. Осознать, насколько это много, помогает, например, такое уточнение: на каждого человека, включая младенцев и глубоких стариков, приходится по 2,5 миллиона крошечных насекомых.