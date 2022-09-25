Патриарх составил новую молитву о Святой Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. За богослужением он впервые прочел новую молитву, в которой говорится об ополчившихся на Святую Русь, «чающе разделити и погубити единый народ ея». Полный текст молитвы и патриаршая проповедь, большая часть которой была посвящена «войне, которая сейчас идет на просторах Руси», опубликованы на сайте патриархии.

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«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея», — говорится в молитве.

Есть там также прошение «власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати», а воинам и всем защитникам Отечества «крепость духа низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани».

Во время проповеди предстоятель РПЦ уделил особое внимание погибающим «на полях междоусобной брани».

«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — заявил патриарх.

