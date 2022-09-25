Преимущества дистанционной подготовки к ЕГЭ

Занятия в онлайн-школах проходят трижды в неделю в формате вебинаров, на которых преподаватель использует чат для объяснения материала и общения с учениками. После завершения урока ученики делают домашние задания и задают вопросы куратору, который сопровождает их в течение всего дня. Стоимость часа занятий начинается со 130 рублей, и по сочетанию цены и качества дистанционные курсы ЕГЭ находятся на первом месте среди всех существующих способов подготовки к ЕГЭ. Они обеспечивают следующие преимущества:

Самостоятельное составление учениками удобного для себя расписания. Им необязательно бросать все дела, чтобы просмотреть онлайн-уроки. Это можно сделать в любое подходящее время.

Отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Поскольку дистанционная подготовка к ЕГЭ обеспечивает возможность обучаться дома, ученикам не приходится добираться туда, где находится преподаватель.

Возможность заниматься у наставников, проживающих в других городах. Необязательно выбирать преподавателя из тех, которые находятся неподалеку. Благодаря этому можно заниматься у куратора с богатым опытом, каждый год готовящего высокобалльников даже по самым трудным предметам.

Экономия денег. Дистанционная подготовка к ЕГЭ стоит как минимум в два раза дешевле, чем другие способы. Можно найти онлайн-курсы, на оплату которых школьнику хватит даже своих карманных денег.

В то же время у подготовки к ЕГЭ в дистанционном формате есть и определенные недостатки, в том числе: