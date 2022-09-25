Преимущества дистанционной подготовки к ЕГЭ

Занятия в онлайн-школах проходят трижды в неделю в формате вебинаров, на которых преподаватель использует чат для объяснения материала и общения с учениками. После завершения урока ученики делают домашние задания и задают вопросы куратору, который сопровождает их в течение всего дня. Стоимость часа занятий начинается со 130 рублей, и по сочетанию цены и качества дистанционные курсы ЕГЭ находятся на первом месте среди всех существующих способов подготовки к ЕГЭ. Они обеспечивают следующие преимущества:
- Самостоятельное составление учениками удобного для себя расписания. Им необязательно бросать все дела, чтобы просмотреть онлайн-уроки. Это можно сделать в любое подходящее время.
- Отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Поскольку дистанционная подготовка к ЕГЭ обеспечивает возможность обучаться дома, ученикам не приходится добираться туда, где находится преподаватель.
- Возможность заниматься у наставников, проживающих в других городах. Необязательно выбирать преподавателя из тех, которые находятся неподалеку. Благодаря этому можно заниматься у куратора с богатым опытом, каждый год готовящего высокобалльников даже по самым трудным предметам.
- Экономия денег. Дистанционная подготовка к ЕГЭ стоит как минимум в два раза дешевле, чем другие способы. Можно найти онлайн-курсы, на оплату которых школьнику хватит даже своих карманных денег.
В то же время у подготовки к ЕГЭ в дистанционном формате есть и определенные недостатки, в том числе:
- Необходимость развивать самодисциплину. Ученик сам принимает решение, просматривать ли ему занятие и делать ли домашнее задание. Заставить его учиться и усваивать знания не может никто.
- Увеличенное количество уроков по сравнению с офлайн-курсами. Дистанционная подготовка к ЕГЭ позволяет заниматься трижды в неделю по два часа, что в два раза превышает продолжительность занятий у репетитора. За один двухчасовой урок ученик будет усваивать больше знаний, чем за занятие у репетитора, а это означает повышенную нагрузку.
- Большое количество неструктурированной информации. В распоряжении ученика имеется множество источников, включая сайты, группы в социальных сетях блоги преподавателей и др. Из всего этого обилия приходится выбирать только самые полезные сведения, что требует дополнительных усилий.