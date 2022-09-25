Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана и пожелал им «здоровья, душевного тепла и по-настоящему праздничного настроения», передает пресс-служба Кремля.

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«Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Он обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий – гуманизму, благочестию, милосердию, – вдохновляет на свершение добрых дел», — говорится в поздравлении Путина.

Президент также подчеркнул, что российские евреи «вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости».

Рош ха-Шана (в перводе с иврита «Голова года») празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю.