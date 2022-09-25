Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися

Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской Народной Республике составила 76,09%, в Донецкой Народной Республике — 77,12%. В Запорожской области по итогам трех дней референдума проголосовали 51,55% избирателей, в Херсонской — 48,91%, передает РИА Новости.

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«Явка по республике составила 76,09%. Всего по итогам третьего дня в республике проголосовало более миллиона человек, по активности лидирует Луганск», — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

В ДНР референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем проголосовали 77,12% избирателей, всего более 1,2 млн человек, из которых более 327 тысяч — за рубежом, заявил гпредседатель ЦИК Владимир Высоцкий. Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования составила 48,91% от списочного состава избирателей (из 750 тыс. человек).

Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, за три дня референдума проголосовали уже 31 809 человек, из них 10 921 — за пределами области, явка составили 51,55%.

Рреферендумы по вопросу о вхождении в состав России проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.

