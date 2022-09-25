Синоптик рассказал, каким будет конец сентября в Москве

На следующей неделе в Москве ожидается такая же дождливая и промозглая погода, уходящий сентябрь сохранит за собой «холодный и влажный статус с превышением количества осадков на 20%», сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Статья по теме: Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

«Холодный (на 2,2 градуса ниже нормы) и дождливый (выпала уже месячная норма осадков) сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным, а температурный фон лишь в последние дни месяца повысится, и вернется в свое климатическое русло», — написал Тишковец.

В первой половине недели, по его данным, ночные температуры понизятся до +3…+8, днем будет не выше +7…+12. Не обойдется и без дождей, причем, наибольшее количество осадков прогнозируется в среду (7-9 мм). Во второй половине недели осадков станет меньше, между облаками появятся просветы и придет теплый воздух, который повысит температуру. В четверг днем будет до +9…+14, в пятницу — уже +11…+16, а в выходные — до +13…+18.