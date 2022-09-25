США предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия

Вашингтон «на очень высоком уровне» заявил Москве, что последствия применения Россией ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия. США и союзники дадут на это решительный ответ, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.

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«Мы напрямую на очень высоком уровне довели до сведения Кремля, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие», — заявил Салливан.

