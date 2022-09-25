Врач перечислил лекарства, которые должны быть в каждой домашней аптечке

Список первоочередных лекарств, которые чаще всего используются, и которые важно иметь на всякий случай в каждой домашней аптечке агентству «Прайм» назвал терапевт и гастроэнтеролог Шота Каландия.

Статья по теме: Володин нашел способ снизить цены на лекарства

Дома, по его словам, всегда должны присутствовать пять категорий лекарственных средств:

1. Жаропонижающие и обезболивающие. В качестве примера врач привел парацетамол и ибупрофен, которые достаточно эффективно снижают температуру и уменьшают боль.

2. Сорбенты. Это препараты, которые связывают и выводят из желудочно-кишечного тракта токсические вещества различной природы и пищевые аллергены. По словам гастроэнтеролога, с этой задачей хорошо справляются смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат и кремния диоксид коллоидный.

3. Антигистаминные. При симптомах аллергии врач посоветовал выбирать современные лекарства, которые не вызывают сонливость и не нарушают концентрацию внимания, например, цетиризин, лоратадин, эбастин.

4. Средства для обработки ран. В аптечке всегда должны присутствовать перекись водорода, хлоргексидин и противомикробные мази или кремы.

5. Антациды. Эти лекарства помогают при расстройствах пищеварения: изжоге, отрыжке, дискомфорте после приема пищи. Обволакивающим действием, облегчающим симптомы диспепсии, обладают алюминия фосфат, алгедрат+магния гидроксид, сообщил Каландия.

«При этом важно соблюдать рекомендации по хранению препаратов: не использовать лекарства с истекшим сроком годности во избежание нежелательных реакций, хранить лекарства при температуре, указанной в инструкции, держать аптечку в недоступных для детей местах», — подчеркнул врач.

