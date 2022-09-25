Юрист назвала подвохи магазинных рассрочек «без переплат»

Магазины часто рекламируют «кредит без переплат», «умную рассрочку» и даже «супервыгодную рассрочку», однако практически во всех этих случаях при оплате товара долями покупатель переплачивает. Младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова, объяснила агентству «Прайм», за счет чего это происходит.

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«Рассрочки делятся на два типа — кредитную и "чистую". Первая возможна только при участии банка или иной финансовой организации. "Чистая" — когда все риски до полной оплаты товара берет на себя продавец. В случае кредитной рассрочки "подводными камнями" могут стать навязанные услуги помимо основного товара — страховка жизни и здоровья (до 10-15 % от суммы товара), пакет услуг, включающий в себя дополнительную гарантию, "комплекс помощи покупателю по всем вопросам», — пояснила Абдрахманова.

Она подчеркнула, что при такой беспроцентной рассрочке сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%. На покупателе в этом случае зарабатывают и продавец, и банк — но уже не на процентах, а на дополнительных услугах. Кроме того, бывает, что на товар просто завышают цену, предлагая его в кредит «без переплаты».

«Чистая рассрочка встречается крайне редко и обычно касается товаров, которые надо поскорее сбыть. Магазин продает их с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков. В этом случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. Поэтому зачастую в условия договора включен пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель повременит хотя бы на один день», — объяснила Абдрахманова.

В случае расторжения договора покупатель должен будет не только вернуть товар, но и выплатить неустойку. Прежде чем решиться принять участие в таких магазинных акциях, юрист посоветовала узнать их условия у консультантов и сверить с тем, что прописано в договоре.