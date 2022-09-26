Акции дня: бумаги «Сургутнефтегаза» падают вместе с рынком

В лидеры падения по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 26 сентября вышли бумаги «Сургутнефтегаза». Обыкновенные акции подешевели на -14,30% до 17,83 рублей за штуку, а привилегированные на -14,49% до 21,40 рублей за штуку. В течение сессии котировки «префов» падали почти на четверть – до минимума за 10 лет, однако затем отыграли откат.

Бумаги падали на фоне геополитической напряженности и санкционных рисков. Как считают эксперты, трейдеры опасаются, что новые ограничения приведут к полной остановке торгов электронным долларом. «В таком случае не совсем понятно, что будет с "кубышкой" "Сургута", а отсутствие отчетности добавляет нервозности инвесторам, участники рынка не знают в каком состоянии сейчас она находится. Ранее было известно, что ликвидные активы компании составляли 52 млрд долларов», - отметили аналитики телеграм-канала про нефтегазовую отрасль «Газ-батюшка».

Индекс Мосбиржи к концу упал на -7,49% до 1933,35 пунктов. Индекс РТС опустился на -8,62% до 1043,44 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:18 мск составила 82,89 долларов за баррель (-2,52%). Российская валюта слабела – 58,39 руб. за доллар.