Азиатские биржи начали неделю сильным снижением

Уже закончившиеся торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходили в понедельник, 26 сентября, под давлением геополитических и экономических проблем. Сводный индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 1,34%. По большинству индексов в первый день недели зафиксировано падение. Самым большим оно оказалось на юге Корейского полуострова, где главный корейский индекс Kospi рухнул на 3,02% до 2220,94. Еще один южнокорейский индекс - Kosdaq обвалился на 5,07% до 692,37.
Сильное падение зафиксировано и в Японии. Главные японские индексы - Nikkei 225 и Topix снизились 26 сентября практически одинаково: на 2,66% до 26431,55 и 2,71% до 1864,28 соответственно.
Невелики потери оказались по соседству с Южной Кореей, в Китае. Главный Гонконгский индекс Hang Seng потерял всего лишь 0,21%. Причем снижение произошло в последний час торгов и стерло весь дневной рост. Удивил Hang Seng Tech Index, который пошел против течения и крупно прибавил – 1,61%. В материковом Китае обошлось без неожиданностей: Shanghai Composite снизился на 1,2% до 3051,23, а Shenzhen Component – на 0,4% до 10962,56.
Поддержал «коллег» и S&P/ASX 200 из далекой Австралии, потерявший 1,6% и снизившийся до 6469,4.