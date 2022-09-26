Азиатские биржи начали неделю сильным снижением

Уже закончившиеся торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходили в понедельник, 26 сентября, под давлением геополитических и экономических проблем. Сводный индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 1,34%. По большинству индексов в первый день недели зафиксировано падение. Самым большим оно оказалось на юге Корейского полуострова, где главный корейский индекс Kospi рухнул на 3,02% до 2220,94. Еще один южнокорейский индекс - Kosdaq обвалился на 5,07% до 692,37.

Сильное падение зафиксировано и в Японии. Главные японские индексы - Nikkei 225 и Topix снизились 26 сентября практически одинаково: на 2,66% до 26431,55 и 2,71% до 1864,28 соответственно.