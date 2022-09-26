Балет Касаткиной и Василёва в Кремле

«Спартак»: версия Касаткиной и Василёва

В 2003 году к 100-летию Арама Хачатуряна Наталия Касаткина и Владимир Василёв представили спектакль с партитурой, которая удивила знатоков: в постановку прославленные балетмейстеры включили музыку, прежде не использованную. Балет почти наполовину состоял из «новой» музыки, которая была только в первой, авторской, версии «Спартака»! Оригинальная хореография Касаткиной и Василёва в полной мере передаёт нравы Римской империи, погрязшей в стяжательстве, чревоугодии и разврате. На взгляд некоторых критиков, откровенность порой зашкаливает.

Увидеть постановку зрители смогут 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

«Золушка»: балет для всей семьи

11 октября зрители смогут увидеть балет «Золушка», который придется по вкусу не только взрослым, но и детям!

Особый упор при постановке своей «Золушки» Касаткина и Василёв делали на то, чтобы юные театралы, не отрываясь следили за любимой сказкой, узнавая всё новые и новые её детали. Не зря поклонники классического танца назвали эту версию шедевра Прокофьева «голливудским блокбастером в мире балета»!

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные комические персонажи: на сценах с участием Мачехи и названных сестёр Золушки трудно удержаться от смеха, китайская принцесса здесь обладает искусством кунг-фу, а шут хочет помочь Мачехе самой втиснуть ногу в хрустальную туфельку — при помощи…топора.

«Золушка» доказывает, что классическое искусство может быть невероятно увлекательным.