Фунт и на этот раз нашел, чем удивить

В последние недели аналитики усиленно размышляли над тем, как рынок отреагирует на победу на выборах правоцентристской коалиции во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони. В западных СМИ постоянно пишут о «постфашистских» ее корнях или, как минимум, о том, что речь пойдет о создании самого правого итальянского правительства со времен II Мировой войны.

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Когда-то 19-летняя Мелони и в самом деле называла Бенито Муссолини «хорошим политиком», потому что «все, что он делал, он делал ради Италии». Когда-то она призывала и к выходу страны из зоны евро. Но с тех пор прошло много лет, и сейчас ее риторика заметно изменилась. Однако после объявления итогов голосования зампредседателя Европарламента Катарина Бартли заявила, что приход Мелони к власти может стать «катастрофой» для Европы.

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Однако рынки в тот момент оказались гораздо больше обеспокоены бюджетным кризисом в Великобритании, чем перспективой первого в истории появления женщины на посту премьер-министра Италии. Новый британский министр финансов Кваси Квартенг спровоцировал крах на рынках еще в пятницу, когда объявил о крупнейшем за полвека пакете налоговых льгот, а затем заявил на выходных, что у него есть еще интересные аналогичные идеи.

Так что, когда доходность государственных облигаций еврозоны подскочила до многолетних максимумов, главный катализатор процесса находился за ее пределами. Фунт стерлингов в понедельник падал до исторического минимума — 1,0327 за доллар. Доллар! Который когда-то почтительно смотрел фунту стерлингов в рот, идя по пяти за фунт. Было это пару веков тому веков. назад.

Нынче же британские бумаги распродавались на фоне его падения так низко, как никогда. Это был один из худших обвалов в истории Великобритании. Доходность 10-летних Gilt взлетала до 4,268%. У двухлетних гособлигаций она достигла самого высокого уровня с сентября 2008 года 4,573%, увеличившись более чем на процентный пункт с пятницы. Это ее самый большой двухдневный скачок с июня 2008 года.

Слухи о скором экстренном подъеме ставки помогли отскочить фунту стерлингов, но лишь подстегнули распродажи облигаций. А последующие попытки главы Банка Англии успокоить участникам рынка нервы оказались провальными. Его обещание изменить процентные ставки «настолько, насколько это необходимо», чтобы взять под контроль инфляцию, спровоцировало новую волну продаж фунта. Это восприняли, как опровержение слухов об экстренном подъеме ставки.

И только во вторую очередь в понедельник падающие европейские облигации реагировали на события в еврозоне. Institut für Wirtschaftsforschung заявил, что экономика Германии движется к рецессии. Спред между итальянскими и немецкими бумагами, тем не менее, в моменте увеличивался на 12 базисных пунктов до 241 б.п.

Доходность 10-летних облигаций Италии достигла самого высокого уровня с октября 2013 года — 4,52%. В Германии у аналогичных Bund она тоже росла, но медленнее, достигнув 2,132% — максимума с декабря 2011 года.

Это была реакция не только на британские проблемы и победу итальянских правых, но и отражение большей чувствительности бондов Италии к ожиданиям по ставкам. Долговое бремя страны огромно, а уверенность в том, что как ЕЦБ, так и другие центробанки мира будут продолжать задирать ставки, только растет.

«Выборы в Италии имеют мало общего с сегодняшним расширением спреда, так как рынки ожидали такого исхода, — заявил Reuters Массимилиано Максиа старший специалист по фиксированным доходам в Allianz Global Investors. — Доходность облигаций в Европе коррелирует, и сегодняшний скачок доходности в Великобритании снова влияет на еврозону».