Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13 человек

Число погибших в при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Стрельба в учебном заведении на улице Пушкинской в Ижевске произошла ранее утром, 26 сентября. Изначально в МВД Удмуртии сообщали о шести погибших и 20 пострадавших.

СУ СКР по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).

В одном из последних сообщений СКР в Telegram отмечается, что стрелок был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, он также погиб. Документов при нападавшм не было, сейчас его личность устанавливается.

Расследованием уголовного дела по поручению председателя СК Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства. Криминалисты Главного управления криминалистики выехали на место происшествия «для фиксации следов совершенного преступления».

В Удмуртии в связи с произошедшим объявлен траур. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88», — написал глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.