Декоративные балки из полиуретана: преимущества и особенности

Так как дерево сегодня стоит недешево, то отличной альтернативой этому материалу станет его имитация. Пройдя по ссылке, пользователь может познакомиться с большим ассортиментом балок, досок и других товаров для отделки, имитирующих натуральное дерево.
Полиуретановый декор – универсальное средство для отделки квартир, домов, коттеджей, офисов, магазинов и других помещений в стиле эко. Полиуретан представляет собой универсальный полимер, который имеет небольшой вес и при этом отличную прочность. В результате чего, его можно использовать для декора любых помещений, в том числе и потолочных конструкций, которым противопоказаны дополнительные нагрузки. Внешне балки из полиуретана не отличить от декора, выполненного из натуральной древесины.
Преимущества полиуретанового декора
Балки из полиуретана имеют следующие преимущества:
- Легкость монтажа. Используя для отделки своего жилища полиуретановые балки, пользователь может получить существенную экономию на оплате рабочей силы. При наличии базовых знаний и после ознакомления с технологией монтажа, выполнить все работы можно своими силами, заручившись помощью помощника и имея под рукой стандартные инструменты.
- Небольшой вес. Полиуретановые балки не несут никакой нагрузки на несущие покрытия здания и потолочные конструкции, поэтому ограничений по их применению не существует.
- Возможность установки балок на поверхность любого вида, предварительного выравнивания основания не требуется.
- Бюджетная стоимость. Полиуретановые балки стоят недорого, поэтому их использование не сильно увеличит затраты на ремонт.
- Надежность и прочность. Полиуретан устойчив к влаге, солнечным лучам, сильным перепадам температур, он не боится плесени и жучков, поэтому сроки его эксплуатации исчисляются десятками лет.
- Простота в эксплуатации. Для того чтобы поддерживать декор в чистоте, достаточно лишь периодически очищать его от пыли.
- Экологическая безопасность. Несмотря на искусственное происхождение полиуретана, он не содержит в своем составе опасных веществ и может быть использован, в том числе и в детских комнатах.
Полиуретановые балки – инновация, которая поможет сделать интерьер еще более уютным и уникальным. По внешнему виду такие балки не отличаются от деревянных, а их стоимость доступна каждому.