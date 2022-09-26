Декоративные балки из полиуретана: преимущества и особенности

Так как дерево сегодня стоит недешево, то отличной альтернативой этому материалу станет его имитация. Пройдя по ссылке, пользователь может познакомиться с большим ассортиментом балок, досок и других товаров для отделки, имитирующих натуральное дерево.

Полиуретановый декор – универсальное средство для отделки квартир, домов, коттеджей, офисов, магазинов и других помещений в стиле эко. Полиуретан представляет собой универсальный полимер, который имеет небольшой вес и при этом отличную прочность. В результате чего, его можно использовать для декора любых помещений, в том числе и потолочных конструкций, которым противопоказаны дополнительные нагрузки. Внешне балки из полиуретана не отличить от декора, выполненного из натуральной древесины.

Преимущества полиуретанового декора

Балки из полиуретана имеют следующие преимущества:

Легкость монтажа. Используя для отделки своего жилища полиуретановые балки, пользователь может получить существенную экономию на оплате рабочей силы. При наличии базовых знаний и после ознакомления с технологией монтажа, выполнить все работы можно своими силами, заручившись помощью помощника и имея под рукой стандартные инструменты.

Небольшой вес. Полиуретановые балки не несут никакой нагрузки на несущие покрытия здания и потолочные конструкции, поэтому ограничений по их применению не существует.

Возможность установки балок на поверхность любого вида, предварительного выравнивания основания не требуется.

Бюджетная стоимость. Полиуретановые балки стоят недорого, поэтому их использование не сильно увеличит затраты на ремонт.

Надежность и прочность. Полиуретан устойчив к влаге, солнечным лучам, сильным перепадам температур, он не боится плесени и жучков, поэтому сроки его эксплуатации исчисляются десятками лет.

Простота в эксплуатации. Для того чтобы поддерживать декор в чистоте, достаточно лишь периодически очищать его от пыли.

Экологическая безопасность. Несмотря на искусственное происхождение полиуретана, он не содержит в своем составе опасных веществ и может быть использован, в том числе и в детских комнатах.

Полиуретановые балки – инновация, которая поможет сделать интерьер еще более уютным и уникальным. По внешнему виду такие балки не отличаются от деревянных, а их стоимость доступна каждому.