Демократическая партия Италии признала поражение на парламентских выборах

После оглашения официальных результатов обработки 10% бюллетеней на выборах в итальянский парламент лидирует коалиция четырех правых партий, набравшая 44% голосов; лучшие результаты у «Братьев Италии».

Таким образом, лидер партии Джорджа Мелони может стать новым итальянским премьером, передает «Интерфакс». Заместитель председателя Демократической партии Дебора Серраккьяни признала поражение и сообщила, что демократы переходят в оппозицию.

На втором месте, согласно предварительным подсчетам, находится левоцентристская коалиция, на третьем — «Движение пять звезд». Далее следует коалиция левых «Партия действия/Живая Италия».

Джорджия Мелони заявила, что будет стремиться к объединению страны в случае утверждения ее на посту премьер-министра, передает AP. «Если нас призовут управлять этой нацией, мы сделаем это для всех итальянцев, и мы сделаем это с целью объединения народа», — сказала лидер «Братьев Италии» в штаб-квартире партии в Риме.

Новое правительство во главе с Мелони в случае ее победы будет сформировано к концу октября, президент Италии Серджо Маттарелла передаст Мелони мандат на формирование кабмина. Вероятный триумф правой коалиции поднимает вопросы о новых союзниках Италии на европейском пространстве. Как пишет The Guardian, назначение Мелони премьер-министром, скорее всего, не будут приветствовать в ФРГ и во Франции. Так, на минувшей неделе правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила, что победа лидера «Братства Италии» негативно отразится на европейском сотрудничестве. В СДПГ отметили, что Мелони присоединилась к «антидемократическим» политикам, таким как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.