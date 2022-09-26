Духи московского производства вышли в продажу в крупной сети косметики - Овчинский

Парфюмерию молодого московского бренда VDOHNI начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей «РИВ ГОШ». На данный момент товары доступны в трех офлайн-магазинах, а также на онлайн-площадке. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, «Рассвет», «Свобода», некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести четыре аромата этого бренда», – рассказал Овчинский.

Компания, которая появилась на рынке в 2018 году, сначала выпускала всего несколько тысяч флаконов. В связи с ростом спроса на продукцию предприятие готовится увеличить объем производства.

«Мы выбрали несколько магазинов вместе с нашими партнерами из сети «РИВ ГОШ». В первую очередь продукция появилась в Москве. Теперь ароматы VDOHNI стоят на полках вместе с мировыми лидерами нишевой парфюмерии», – отметила основатель бренда VDOHNI Полина Казакова.

В Москве бизнесу оказывают комплекс мер поддержки, используя при этом финансовые и нефинансовые инструменты. Например, за счет статуса промышленного комплекса предприятия могут платить сниженный региональный налог на прибыль: 13,5% вместо 17%. Налог на имущество уменьшается вдвое, на 80% снижается земельный налог. Сэкономленные средства бизнес может направлять на развитие производства, наращивать продуктовую линейку, а также расширять рынки сбыта.