Фунт посыпался на фоне опасений за британскую экономику

Очередным доказательством полного краха экономической политики Европы и победы США в необъявленной войне с конкурентом является поведение европейских валют. Вслед за евро, всю недолгую жизнь стоившим дороже американского доллара, не выдержал напора заокеанской валюты и британский фунт: за евро сейчас дают 96 американских центов, а за фунт – всего лишь 1 доллар и около 4 центов. Таким низким курс британской валюты по отношению к американской не был уже много лет.

У рекордного обвала фунта, кроме общих с евро причин – энергетического кризиса, спада экономики и приближения рецессии, имеется еще и исключительно британская причина – недавняя смена власти. Фунт рухнул после объявления Квази Квартенгом, новым канцлером Казначейства (так в старушке Британии по давней традиции называют министра финансов королевства), крупнейшего за полвека снижения налогов. Главный британский финансист к тому же заявил, что на этом налоговые новации нового кабинета не закончатся. Здесь следует напомнить, что заявление Квартенга последовало за сообщением о программе компенсации высоких цен на энергию и топливо для населения и бизнеса на общую сумму 150 млрд фунтов стерлингов.