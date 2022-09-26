Фунт посыпался на фоне опасений за британскую экономику

Очередным доказательством полного краха экономической политики Европы и победы США в необъявленной войне с конкурентом является поведение европейских валют. Вслед за евро, всю недолгую жизнь стоившим дороже американского доллара, не выдержал напора заокеанской валюты и британский фунт: за евро сейчас дают 96 американских центов, а за фунт – всего лишь 1 доллар и около 4 центов. Таким низким курс британской валюты по отношению к американской не был уже много лет.
У рекордного обвала фунта, кроме общих с евро причин – энергетического кризиса, спада экономики и приближения рецессии, имеется еще и исключительно британская причина – недавняя смена власти. Фунт рухнул после объявления Квази Квартенгом, новым канцлером Казначейства (так в старушке Британии по давней традиции называют министра финансов королевства), крупнейшего за полвека снижения налогов. Главный британский финансист к тому же заявил, что на этом налоговые новации нового кабинета не закончатся. Здесь следует напомнить, что заявление Квартенга последовало за сообщением о программе компенсации высоких цен на энергию и топливо для населения и бизнеса на общую сумму 150 млрд фунтов стерлингов.
Фунт стерлингов обвалился по отношению к доллару на азиатских рынках на 4,7%, сообщает Financial Times (FT), и стоит сейчас всего лишь 1,035 доллара. Фунт также сильно упал - на 3,7% и по отношению к евро. Британская валюта снизилась до 1,079 евро, самого низкого курса к общеевропейской валюте за последние два года.
Обвал фунта стерлингов – признак опасений в отношении британской экономики. В пакете налоговых мер Квази Квартенга крупнейшее за 50 лет снижение налогов в целом на 45 млрд фунтов. На это громкое заявление отреагировал не только фунт, но и британские гособлигации. После активной распродажи, например, десятилетних облигаций процентная ставка по ним выросла на 0,27% и достигла 3,77%.
В отличие от схожего снижения налогов в восьмидесятые годы ХХ века Квартенг займет десятки миллиардов фунтов для финансирования своих грандиозных планов. Эти заимствования добавятся к подъему учетной ставки британским центробанком - Bank of England, который обязан еще и бороться с инфляцией.
«Похоже, мы столкнемся со спиралью, обычным явлением на развивающихся рынках, где политики пытаются вернуть доверие и авторитет,- приводит FT слова главного экономиста Bank of Singapore Мансура Мохиуддина.- Если на рынке продолжатся такие крупные изменения, то Bank of England придется поднять учетную ставку на целый процент для стабилизации фунта».
Британский центробанк поднял учетную ставку на 0,5% 22 сентября сразу после третьего кряду увеличения ставки на 0,75% в США.
«Мы считали, что будущее фунта будет сильно зависеть от монетарного ответа на инфляцию в краткосрочном будущем и от точно выверенных фискальных мер,- говорится в аналитической записке Goldman Sachs,- но пока ситуация на обоих фронтах, мягко говоря, неутешительная».
Кстати, общий вывод аналитиков крупного американского банка неутешителен для британцев: очень вероятно, что фунт стерлингов продолжит ослабление и уже в ближайшем будущем будет стоить дешевле доллара.