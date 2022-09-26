Исправит ли новое правительство Италии российско-европейские отношения

На прошедших в Италии парламентских выборах более половины страны проголосовало за силы, выступающие в поддержку национального суверенитета. То есть за правые партии.

Так, за партию «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони проголосовало 8%. За «Лигу» (бывшую «Лигу Севера») Маттео Сальвини – 9%. Популисты из «Пяти звезд» взяли 15%. На первом же месте из всех правых сил оказались «Братья Италии» с 26%. Долгие годы эта партия была на вторых ролях – набирала 5-6 процентов и входила в парламент. Однако именно этот фактор сейчас и способствовал их победе – у итальянцев сильно отторжение к тем силам, которые ими уже правили, поэтому они отдали голоса за «новичков» в лице «Братья Италии». И лидер «Братьев» - Джорджия Мелони, - скорее всего, станет следующим премьер-министром и возглавит правую коалицию.

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С одной стороны, этот вариант Россию вполне устраивает. Ведь демократы с их демонстративной антироссийской позицией получили 19%. Демократы – та самая партия, которая, по словам известного российского журналиста Евгения Уткина (долгое время проживающего в Италии), «практически не имела своей политики, кроме как указаний из США». Итальянцы четко выразили свое отношение к этой партии. Кроме того, в правящей коалиции будут два политика (Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини), которых считают «друзьями Путина». А возглавит ее политик, за победу которого нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично грозила итальянцам карами. «Я считаю, что мы будем вместе работать с любым демократическим правительством, готовым работать с нами. А если мы увидим, что все идет в неправильном направлении – как в случае с Венгрией и Польшей (которые, по мнению Брюсселя, нарушают европейское законодательство и европейские моральные нормы – прим. ред.), то у нас есть специальные инструменты», - заявила Урсула фон дер Ляйен. Она имеет в виду евросоюзовские фонды на восстановление экономики, выделение которых Брюссель может заблокировать для «нарушителей».

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Грозила потому, что, по ее мнению, Джоржия Мелони и ее «Братья Италии» - это чисто фашистская партия. А точнее, как говорят, партия с фашистским генетическим прошлым. «В Италии через какое-то время после краха режима Муссолини была создана небольшая партия “Итальянское социальное движение”. Она опиралась на ностальгию по временам Дуче и была маргинальна. В 90-е годы эта партия переформатировалась и стала называться “Национальный Альянс”. Она даже стала младшим партнером Берлускони – и уже тогда многие в Брюсселе и других странам ЕС относились к министрам от этой партии в правительстве со снобизмом, им не подавали руки. Самого Берлускони клеймили за “министров-фашистов” из национального альянса. В нулевые годы большая часть “Национального Альянса” вообще влилась в партию Берлускони,а те, кто не влился, стали «Братья Италии» - они взяли названия из первых слов национального гимна», - поясняет Эксперту Online программный директор Валдайского Клуба Олег Барабанов. И вот некоторые уже пишут статьи о том, как Италия докатилась снова до фашизма.

Эти слова оскорбляют итальянцев, особенно правых. И на угрозы госпожи фон дер Ляйен отвечают крайне эмоционально. «Позорное высокомерие. Уважайте свободное, демократичное и суверенное голосование итальянского народа. Мы всем друзья, но никому не слуги», - заявил Маттео Сальвини. И подобный конфликт Рима и Брюсселя (помноженный на нежелание правых дальше спонсировать Украину) порождает у российских экспертов большие надежды на то, что Италия встанет плечом к плечу с Венгрией в деле прагматизации российско-европейских отношений.

Однако, к сожалению, подобные надежды не имеют под собой веских оснований. Да, Сальвини и Берлускони скептически относятся к идее спонсирования Украины за счет итальянских налогоплательщиков – однако Джорджия Мелони тут исключение. В отличие от Сальвини и Берлускони, «Братья Италии» от поддержки Украины не отказываются. «Джорджия Мелони всю весну и лето заявляла о том, что ее партия поддерживает Украину и этим она отличается от Сальвини и Берлускони. У нее не было никаких тесных контактов с Москвой, на ней нет ярлыка друга Путина как у Берлускони и Сальвини. И поскольку ее партия получила большинство, то из Италии вряд ли получится вторая Венгрия», - поясняет Эксперту Online программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.

Более того, она и не будет претендовать на эту роль. Да, Госпожа Мелони будет проводить более суверенную политику, чем ее предшественник Марио Драги – однако в то же время попытается не поругаться, а примириться с Евросоюзом и Брюсселем. «Сейчас Италия займет более взвешенную позицию (а не будет бежать впереди Америки, как это делал Марио Драги). Много независимости ей не дадут… Да и самой Мелони пришлось съездить в США, заявить, что она супер атлантиста, и супер про НАТO и про США, и после этого в западной прессе прекратились все статьи, что она фашистка и экстремистка», - пишет Евгений Уткин. «Возможно Италия перестанет быть в авангарде поддержки Украины как при Драги, но противодействовать общей политике ЕС она вряд ли будет, - соглашается Олег Барабанов. - И сейчас Мелони не нужно лезть на рожон, дабы не получить двойного клейма – к уже имеющимся обвинениям в фашизме добавить статус “друг Путина”». Тем более сейчас на кону большие деньги – Италии очень нужны европейские средства для восстановления экономики, которые помогут поднять благосостояние граждан. И госпожа Мелони будет бороться за эти средства - если, конечно, она надеется повторить свой электоральный успех на следующих выборах.