В первые дни октября столбики термометров в Москве приблизятся к +20

В конце этой недели москвичей ожидает теплая комфортная погода без осадков, воздух в столице прогреется до +19 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заметные изменения уже начнутся с четверга. В первой половине для еще облачно и осадки, а затем уже постепенное прекращение осадков и в четверг уже повысится температура до +12 — +14. В пятницу, субботу и воскресенье вполне комфортные дни. С пятницы начнется такое постепенное повышение температуры, будет около +15 градусов», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 1 и 2 октября, жителей столицы ожидает дальнейшее повышение температуры, воздух в Москве прогреется до +14 — 19 градусов.

Осадков в выходные не ожидается, сообщил специалист; в воскресенье может пройти небольшой дождь. «С бабьим летом трудно, конечно, ассоциировать, потому что облачно, пусть и с прояснениями, а во время бабьего лета должна быть ясная погода», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Во вторник, 27 сентября, существенных осадков в Москве также не прогнозируется, а в среду в городе пройдут дожди. «Очередной дождливый день. Начиная с утра среды опять дождь, и он будет до ночи и даже первую половину ночи на четверг», — уточнил Вильфанд. Он добавил, что 28 сентября будет ветрено, до 15 м/с. Температура воздуха в среду составит + 9 — +11 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса.