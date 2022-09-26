Регионы получат дополнительные 3 млрд руб. на закупку медтехники и строительство больниц

Кабмин продлил упрощенную регистрацию наиболее востребованных медизделий до 2025 года и объявил о намерении выделить регионам дополнительные средства на закупку оборудования и транспорта, а также ремонт и строительство медучреждений.

«Правительство продолжает поддержку системы здравоохранения. Упрощенный порядок регистрации наиболее востребованных медицинских изделий продлен до начала 2025 года», — сообщает пресс-служба российского кабмина. Мера предполагает, что сроки регистрации соответствующих изделий не будут превышать 22 рабочих дней, а для получения удостоверения на расходные материалы, устройства для исследований и проведения процедур потребуется максимум пять.

«Решение позволит быстрее выводить отечественную и зарубежную продукцию на рынок, чтобы она скорее поступала в больницы и поликлиники», — подчеркивается в пресс-релизе.

Сообщается также, что на модернизацию первичного звена здравоохранения 46 регионов получат еще 3 млрд руб. Эти средства должны пойти на приобретение 1,5 тыс. единиц оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, закупку автотранспорта, а также строительство и ремонт медицинских учреждений.

В мае текущего года на модернизацию первичного звена здравоохранения кабмин выделил более 1,1 млрд руб. 23 регионам. В общей сложности до 2025 года на эти цели будет направлено как минимум 500 млрд руб.

Упрощенная процедура регистрации медизделий была введена в апреле 2022 года, она должна была действовать до 1 сентября 2023-го.

Весной правительство РФ также сообщило о введении мер по поддержке фармотрасли, которые подразумевают, в частности, упрощенную регистрацию продукции, субсидированные кредиты и программы импортозамещения.