МИД РФ напомнил Вашингтону об «опасной черте» в наращивании поддержки Киева

Москва и Вашингтон не прерывают контакты, в том числе по ядерной тематике, и намерены их поддерживать.

Об этом заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в рамках этого взаимодействия Россия в очередной раз предупредила США, что поддержка Украины приближает всех к «опасной черте».

«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте», — сказал Рябков.

«Мы предостерегаем от того, чтобы эта линия продолжалась», — подчеркнул он.

Дипломат заверил, что обмен сигналами с Вашингтоном по этой тематике будет продолжаться. Также он отметил, что никаких изменений в российской доктрине по тематике ядерного оружия не произошло.

В своем обращении к россиянам по поводу мобилизации 21 сентября президент РФ Владимир Путин предостерег другие страны от попыток угрожать России ядерным оружием. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства. В Вашингтоне заявили, что восприняли эти слова серьезно.