Названы регионы с высоким риском мошеннических действий в сфере ОСАГО

Банк России оценил риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО во всех субъектах РФ. По состоянию на 1 июля, к «красной» зоне отнесены 12 регионов: шесть из семи субъектов из Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края), четыре — из Сибири (Новосибирская и Иркутская области, Хакасия и Тыва), а также Хабаровский и Приморский края. В докладе, опубликованном на сайте ЦБ, подчеркивается, что там очень высоки риски правонарушений и преступлений, связанных в первую очередь с мошенническими действиями, в сфере ОСАГО.

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«Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила 7,2% российского рынка ОСАГО, при этом на страховые выплаты в данных субъектах РФ пришлось 12,5% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс свидетельствует о наличии на указанных территориях рисков противоправной активности и недобросовестных действий в данном сегменте страхового рынка. В восьми из 12 субъектов РФ, отнесенных к "красной" зоне, страховые выплаты превысили сборы страховых премий», — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, средняя выплата по ОСАГО на 1 июля составила 70,4 тыс. рублей, за год она увеличилась на 3,4%. Причем, в Северо-Кавказском федеральном округе выплаты оказались на 22% выше, чем в среднем по России.

Частота страховых случаев в среднем по стране за год составила 5,4%. В Москве и Подмосковье данный показатель на 11% и 10% соответственно превышает среднероссийские значения. В Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Приморском и Хабаровском краях, в Чувашии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии – Алании он выше на 15%. За год частота страховых случаев выросла на 15% и более в Чечне, Дагестане, Севастополе и Хабаровском крае.