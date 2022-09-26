Российская нефть может оказаться в Европе обходным путем

Исполнению энергетических санкций против России мешает множество обходных путей и способов, позволяющих, в частности, российской нефти миновать все запреты и попадать в Европу, формально не нарушая западных санкций. Причем, европейцы покупают ее, что называется, втридорога через третьи страны, кстати, прекрасно зная об этом. Глава крупной швейцарско-нидерландской нефтяной компании Vitol Рассел Харди, например, считает, что и после 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть, она будет продолжать поступать в Европу, но не через дверь, как говорится, а через окно, т.е. обходными путями. Харди заявил на ежегодной, 38-й Международной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (АРРЕС), которая открылась 26 сентября в Сингапуре, что она, к примеру, может идти в Европу в виде нефтепродуктов из Азии и с Ближнего Востока, сделанных из российской нефти. Кстати, схема с использованием нефтепереработки для сокрытия страны происхождения нефти сейчас широко используется наряду с перегрузкой ее с одного танкера на другой, смешиванием с нефтью из других стран и так далее. Известно, что индийские нефтепереработчики заработали не один миллиард на нефтепродуктах из российской нефти, поставленных в Европу и Америку.

Говоря о приоритетах на энергетических рынках в краткосрочной перспективе, Рассел Харди, сообщает Reuters, выделил в порядке важности энергетическую безопасность, цены и устойчивость (стабильность) поставок.