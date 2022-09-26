Российская нефть может оказаться в Европе обходным путем

Исполнению энергетических санкций против России мешает множество обходных путей и способов, позволяющих, в частности, российской нефти миновать все запреты и попадать в Европу, формально не нарушая западных санкций. Причем, европейцы покупают ее, что называется, втридорога через третьи страны, кстати, прекрасно зная об этом. Глава крупной швейцарско-нидерландской нефтяной компании Vitol Рассел Харди, например, считает, что и после 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть, она будет продолжать поступать в Европу, но не через дверь, как говорится, а через окно, т.е. обходными путями. Харди заявил на ежегодной, 38-й Международной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (АРРЕС), которая открылась 26 сентября в Сингапуре, что она, к примеру, может идти в Европу в виде нефтепродуктов из Азии и с Ближнего Востока, сделанных из российской нефти. Кстати, схема с использованием нефтепереработки для сокрытия страны происхождения нефти сейчас широко используется наряду с перегрузкой ее с одного танкера на другой, смешиванием с нефтью из других стран и так далее. Известно, что индийские нефтепереработчики заработали не один миллиард на нефтепродуктах из российской нефти, поставленных в Европу и Америку.
Говоря о приоритетах на энергетических рынках в краткосрочной перспективе, Рассел Харди, сообщает Reuters, выделил в порядке важности энергетическую безопасность, цены и устойчивость (стабильность) поставок.
Ожидается, что для восполнения потери российской нефти в Европу будет поставляться ежедневно более миллиона баррелей нефти из Америки. России же вновь придется срочно искать новые рынки для сбыта для своей нефти, подчеркнул Харди, потому что прямой путь в США, Великобританию и Евросоюз для нее будет через два месяца окончательно закрыт.
«Придется искать новые рынки, которые будут находиться еще дальше, и поставлять ее (нефть) со скидками,- объяснил глава Vitol.- Топливо, которое раньше оставалось в Европе, будет идти на Восток, и это топливо с Востока затем будет отправляться на Запад, чтобы покрыть его дефицит».
По данным Международного энергетического агентства (IEA), в августе импорт российской нефти ЕС и Великобританией упал до 1,7 млн бар./д. с январских 2,6 млн бар./д. Кстати, несмотря на такое сильное снижение поставок Европа и сейчас остается крупнейшим рынком для нефти из России. Однако, по прогнозу IEA, уже в декабре главным поставщиком «черного золота» для Евросоюза и Великобритании станут Соединенные Штаты.
Рассел Харди остановился в своем выступлении в Сингапуре и на газе. Он подчеркнул, что резкое сокращение Москвой поставок «голубого топлива» привело к тому, что европейский газовый рынок оказался под сильнейшим давлением. Европе потребуется дополнительная газовая инфраструктура для получения сжиженного газа, которому Брюссель отвел главную роль в качестве замены газа из России. Существующая сейчас СПГ-инфраструктура работает на полную мощность, но ее все равно очень сильно не хватает для более-менее полной замены российского газа. Проблема здесь в том, что строительство такой инфраструктуры, включая, в первую очередь, СПГ-терминалы и СПГ-плавучие платформы, требует много времени, не говоря о средствах. Между тем, уже через два месяца наступает календарная зима и газ европейцам нужен сейчас, а не через два-три года.