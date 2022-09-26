Оператор «Северного потока – 2» сообщил о падении давления газа в одной из линий трубопровода

Компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — сообщила об аварии на магистрали.

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока — 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год было завершено в конце 2021 года. Он проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья ФРГ. Обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе, однако в связи с тем что немецкие власти остановили процесс ее сертификации, а США внесли Nord Stream 2 AG в санкционный список, проект заморожен.

Германия приостановила сертификацию газопровода после решения России признать независимость ДНР и ЛНР. Вслед за введенем американских санкций Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников. В мае стало известно, что суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября. В начале этого месяца сообщалось, что мораторий на банкротство оператора «Северного потока — 2» продлен до января 2023 года.