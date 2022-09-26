Глава Удмуртии сообщил, что в результате стрельбы в школе Ижевска погибли дети

В Ижевске в школе №88 на улице Пушкинской улице произошла стрельба.

МВД по Удмуртии сообщает о шести погибших и около 20 пострадавших. Полицейские обнаружили тело стрелявшего.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что жертвой стрельбы в школе Ижевска стал охранник, он также сообщил о мертвом преступнике. По его словам, есть погибшие и среди детей. «По ситуации в школе №88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Сообщается, что из школы эвакуируют учеников и учителей, на месте работают экстренные службы.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что представители министерства выехали в Ижевск. «По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион оперативно направлена группа от федерального министерства. Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства.