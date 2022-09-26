Тотальный разгром евро и фунта. Что дальше?

Экономический кризис в Европе, которая в первую очередь страдает от высоких цен на энергоносители, ни для кого не является секретом, однако последние шаги монетарных и других властей только усугубляют ситуацию.

ЕЦБ совсем недавно снова повысил ставку, отправив тем самым единую европейскую валюту в пике, пусть и после небольшой паузы. А вот британские органы власти решили нанести сразу несколько ударов по экономике и, как следствие, по национальной валюте.

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Сначала Банк Англии уже седьмой раз подряд повысил ключевую ставку и принял решение о продаже облигаций со своего баланса - то есть еще сильнее ужесточил монетарную политику.

После этого решения фунт начал снижаться к доллару, однако в пятницу новый премьер-министр Лиз Трасс решил ускорить этот процесс. Она объявила о самом значительном снижении налогов с 1972 года.

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При этом финансирование этих налоговых стимулов будет за счет новый займов, что мгновенно ударило по долговому рынку, отправив доходности британских бондов к новым максимумам.

На рынке начали разыгрывать историю о том, что теперь Банк Англии будет вынужден провести экстренное заседание, на котором еще сильнее повысит ставки, возможно, сразу до 6%.

Обвальное падение валют вряд ли входит в планы Европы и Великобритании. Дело в том, что обе страны достаточно сильно зависят от импорта, и слишком слабая валюта наносит сокрушительный удар по бюджету.

Возможен ли разворот?

Разворот тренда возможен, но при определенных условиях. Об одном из них с нами поделился старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

“Чтобы остановить стремительное, сносящее все на своем пути, укрепление доллара, крупнейшие центральные банки: ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Банк Швейцарии могут предпринять скоординированные действия по ослаблению доллара. То есть повторить соглашение Plaza Accord 1985 года. Такое решение было бы во благо почти всем сторонам, ведь американские компании также буквально на каждом шагу жалуются на то, что слишком сильный доллар бьет по их доходам за рубежом. Впрочем, подобные скоординированные действия - большая редкость. С другой стороны, Банк Японии, пока в одиночку, но пытается не допустить дальнейшего падения своей валюту, и на прошедшей неделе провел первую за 24 года полномасштабную валютную интервенцию”.

Экстренное заседание Банка Англии с подъемом ставок также может стать катализатором по крайней мере локального разворота, правда пока вероятность такого шага, как мы видим, рынок воспринимает негативно.

США

США же в попытках побороть инфляцию параллельно решает свои задачи по сдуванию пузыря.

“Последнее решение ФРС поднять ставку на 0,75% отправило доходности десятилетних трежерис к новым максимумам. Вместе с номинальной доходностью растет и реальная - в пятницу она достигала 1,32%, что уже выше максимумов 2018 года, когда ФРС была вынуждена объявить о развороте в цикле ужесточения. Так что, возможно, динамика рынка заставит Федрезерв в скором времени замедлить темпы ужесточения или даже взять паузу”, - считает Стремоухов.

Стоит добавить, что ускорение динамики часто происходит в конце тренда, и, возможно, разворотная точка действительно где-то близко, однако что станет катализатором - пока остается загадкой.

