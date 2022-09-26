«Росатом» собирается с силами для взятия Арктики

ГК «Росатом» может выкупить входящее в состав ПАО «Кировский завод» предприятие «Киров-Энергомаш» (КЭМ), которое занимается выпуском паровых турбин. В числе основных претендентов на покупку актива фигурирует АО «Атомэнергомаш», являющееся машиностроительным дивизионом государственной корпорации.

Активом также интересуется Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Однако именно структура «Росатома», как сообщает газета «Коммерсантъ», находится ближе конкурентов к заключению крупной сделки. Ключевым вопросом в данном случае является стоимость актива.

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Известно, что КЭМ занимается производством паротурбинных установок (ПТУ) для атомных ледоколов и плавучих АЭС. Кроме того, предприятие предоставляет турбины и иное оборудование для военно-морского флота РФ. Ключевыми заказчиками КЭМ в гражданском секторе являются АЭМ и Балтийский завод, входящий в ОСК. При этом в последняя несколько раз проявляла недовольство из-за задержки сроков поставок «кировцами» различных агрегатов. Дело дошло до взаимных судебных исков.

Кроме того, стоит отметить, что наличие в структуре «Кировского завода» предприятия, частично работающего на ВМФ и не являющегося главным генератором его прибыли, повышает для ПАО санкционные риски.

«Эксперт» направил запросы в ОСК и «Росатом», однако в компаниях воздержались от комментариев. В тоже время, по словам ведущего аналитика Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшков, сделка по приобретению «Киров-Энергомаш» может стать логичным продолжением тактики «Росатома», выбранной для освоения Арктики.

«“Росатом” пытается консолидировать все структуры, которые касаются Арктики и Северного морского пути. Они получают дополнительные полномочия, и фактически все уже собрали по управлению Северным морским путем, будут развивать инфраструктуру. А также варианты энергоснабжения портов за счет как раз плавучих АЭС. Может быть меньшей мощностью, но во внимание принят именно этот вариант», — отметил он в комментарии «Эксперту».

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Кроме того, Игорь Юшков напомнил, что раньше разрешение на проход по Северному морскому пути выдавал подведомственный Минтрансу Росморречфлот, при этом уведомляя Росатом. Сейчас же ситуация в корне изменилась в пользу госкорпорации.

«Теперь у Минтраса не осталось практически никаких полномочий по управлению Северным морским путем. “Росатом”, с одной стороны, теперь не должен ни с кем делиться, особенно если получит дополнительное финансирование. С другой стороны, компания понимает, что данной теме будет посвящено больше внимания. Президент регулярно проводит совещание по развитию именного Северного морского пути. И мы понимаем, что все остальные маршруты судоходства — рискованные или затратные. Поэтому вся эта кампания приобретает новый смысл. Возможно, будет увеличено финансирование Севморпути. А “Росатому”, конечно, есть резон консолидировать активы дальше и приобретать все, что касается данного проекта», — заключил он, заметив, что в данном смысле сделка по «Киров-Энергомаш» выглядит для госкорпорации логичной и перспективной.