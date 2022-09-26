Российские беспилотники научились дополнять реальность

Компания «СКАЙКОПТЕР» совместно с Минтрансом Республики Башкортостан во ходе Первого Международного конгресса «Транспорт и строительство» провели секцию «Воздушный транспорт: перспективы развития». В частности, заместитель директора по инновациям ГК «Беспилотные системы» Вадим Кузнецов рассказал двух прорывных проектах, способных расширить сферу применения беспилотных аппаратов.

Напомним, что группа компаний базируется в Ижевске и является одной из ведущих в России по проведению беспилотного мониторинга. Вадим Кузнецов отметил, что ГК представляет собой предприятие замкнутого цикла — «Беспилотные системы» сами разрабатывают, собирают и оказывают «беспилотные» услуги. К примеру, беспилотники холдинга на протяжении многих лет помогают проводить мониторинг трубопроводов «Газпрома», крупнейших строительных площадок и объектов РЖД.

Автономный воздушный помощник

Вадим Кузнецов представил два перспективных проекта, которые компания планирует воплотить с применением искусственного интеллекта. Первый — программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе беспилотной авиационной системы (БАС), оснащенной бортовой системой автоматического определения наземных объектов и корректировки маршрутов.

«Например, представим, что беспилотник мониторит автодорогу. Сейчас происходит так: оператор в режиме реального времени наблюдает картинку, видит инцидент. Он сам понимает, что да, это что-то неправильное, после чего докладывает лицам, принимающим решение, о том, что, предположим, обнаружена авария. Однако на это уже тратится дополнительное время, кроме того, оператор может не заметить инциденты. В настоящее время мы предлагаем реализовать полную обработку данных по большому количеству классов объектов непосредственно на борту аппарата. Кроме того, происходит автономная корректировка маршрута, то есть беспилотное воздушное судно (БВС) само может менять траекторию движения», — сказал он.

Таким образом, ПАК от группы компаний сможет сам обнаруживать объекты, определять их координаты, удерживать предметы в кадре, классифицировать их, а также отследить изменения в наблюдаемом районе. Собранная информация поступит на пункты принятия решений.

Вадим Кузнецов заметил, что компанией разработан большой пакет программного обеспечения для осуществления проекта, а также установлены специальные вычислители. Так, первый вычислитель аппарата определяет, что он «увидел», благодаря загруженным заранее данных о разных возможных объектах, а второй принимает решения об изменении полетного задания. В числе типичных задач: мониторинг ЛЭП, нефтегазовых объектов, промышленности, мест ЧС, дорожной обстановки.

По словам Вадима Кузнецова, ПАК может помочь в ситуациях, когда необходимо экстренно обнаружить пострадавших, например, в зоне затоплений, а также служить при других поисково-спасательных мероприятиях. Беспилотник летит автономно, получая картинку хорошего качества. При обнаружении человека, он спускается и передает ему, например, голосовое сообщение. Если информация, что найденный является пострадавшим, подтверждается, беспилотник передает сигнал операторам.

«Причем, БВС можно настраивать под любые классы объектов, работа проходит без связи с землей. Но главное — не нужен дорогостоящий канал связи, что позволяет удешевить сам аппарат, а соответственно, снижается стоимость услуг, и БЛС становятся доступны широкому кругу потребителей», — сказал он.

Принцип дополненной реальности

Второй проект «Беспилотных систем» касается разработки дополненной реальности для работы с БЛС. Подобный проект позволит качественно повысить информативность видеокартинки, получаемой с аппарата. «То есть когда мы будем видеть видеофайл, мы сможем наблюдать не просто картинку, но семантику, описания и так далее», — заметил Вадим Кузнецов.

По заверению эксперта, принципы дополненной реальности от компании строятся на привязке к геолокации. Оптический сканер устройства считывает изображение реального объекта, программное обеспечение устройства проводит идентификацию и анализ полученного изображения, ПО выбирает или вычисляет соответствующее изображение-дополнение, объединяет реальное изображение с его дополнением и выводит итоговое изображение на устройство визуализации.

По мнению Вадима Кузнецова, такое изобретение повышает ситуационную осведомленность за счет явной маркировки таких центров, например, как дороги, реки, отражает границы лесных массивов и так далее. То есть пользователь БВС точно знает, что именно он видит в кадре. Это в свою очередь, снижает время реакции оператора, повышает когнитивное восприятие.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Беспилотные системы» продолжают активно расширять сферу своей деятельности. В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Вадим Кузнецов заметил, что в компании при этом не отрицают, что иностранное детали использовались при создании аппаратов, но санкционное давление не стало в этом контексте для группы компаний фатальным.

«Микроэлектроника была либо из Китая, либо из Европы, матрицы полезных нагрузок — тоже иностранные, также, как и фотокамеры, почти у всех компаний были Sony. Да, проблемы возникли, затруднилась логистика, например, сроки доставки теперь вместо нескольких недель достигают нескольких месяцев. Однако мы работаем. Компоненты двигательных установок мы практически полностью заменили на российские, сами двигатели, конструкционные элементы поменяли. Остались иностранные вычислители и матрицы, даже по тепловизорам уже есть некоторые альтернативные решения. Например, мы активно взаимодействует по необходимым компонентам с китайскими коллегами», — заключил Вадим Кузнецов.