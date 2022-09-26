Рубль – один в поле воин

События на рынке акций сегодня развивались по пессимистическому сценарию. В начале дня была надежда на отскок от отметки 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи, тем более что нефть почти весь день пыталась удержать техническую поддержку $85 за баррель и лишь к вечеру пробила ее вниз.

Однако уровень 2000 не устоял, после чего у многих инвесторов начали срабатывать стоп-лоссы, а игравших на повышение рынка активных спекулянтов крыли брокеры по маржин-коллам. В моменте Индекс Мосбиржи падал более чем на 11%. По многим бумагам приостанавливались торги для расширения лимитов колебания цены.

По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 7,5%. Из высоколиквидных акций свыше 14% потеряли обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», более чем на 10% подешевели НЛМК и «Северсталь».

Из ликвидных акций лучше рынка были бумаги «Ростелекома» и МТС, снизившиеся примерно на 4,5%. Акции компаний связи в периоды финансовой паники традиционно падают меньше Индекса Мосбиржи, поскольку бизнес этих эмитентов слабо зависят от внешней конъюнктуры и внутренних негативных процессов.

На 4,9% подешевел «ЛУКойл», в то время как его основной конкурент «Роснефть» упал почти на 10%. От «ЛУКойла» по-прежнему ждут больших дивидендов, а также надеются, что частная нефтяная компания не попадет под новые санкции.

Но дивидендный фактор уже не оказывает серьезной поддержки бумагам, поскольку опасения негативного будущего превышают надежды на получения выплат. Так, акции «Газпрома» сегодня подешевели почти на 5,7%, а их дивидендная доходность превысила 24%.

На 2,3% упал Индекс Мосбиржи гособлигаций. О том, что это серьезная величина для индикатора, говорит тот факт, что в прошлый раз более сильное снижение Индекс демонстрировал в марте. Некоторые эксперты не исключают, что таких условиях Банк России может провести внеплановое заседание совета директоров и поднять ключевую ставку, чтобы сбить панику на рынке.

Впрочем, ситуация на денежном рынке остается стабильной. Стоимость денег на рынке РЕПО с Центральным Контрагентом, где займы выдаются под залог ценных бумаг и гарантии Московской биржи, составляет 7,5–8% годовых, то есть находятся на уровне или чуть выше ключевой ставки ЦБ.

Рубль продолжает демонстрировать феноменальную устойчивость. Первую половину дня он укреплялся, и лишь после обеда появился спрос на валюту. Отчасти это вызвано тем, что во второй половине дня уменьшили продажу долларов и евро экспортеры, которые уже набрали необходимую рублевую массу для уплаты налогов.

Но все-таки основную силу рублю придают именно геополитические риски, делающие «недружественные валюты» все более и более рискованными и токсичными.

«Продажи валюты экспортерами под выплату налогов в конце месяца в этот раз совпали с закрытием биржевых позиций в долларах и евро из-за возможных рисков остановки биржевых торгов этими валютами», - прокомментировал «Эксперту» ситуацию управляющий активами УК «ПСБ» Андрей Алексеев.

Этот фактор продолжит действовать на рубль, что будет обеспечивать стабильность российской валюты, возможно, даже с небольшой тенденцией к росту.