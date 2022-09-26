Рынок акций пытается оттолкнуться ото «дна», инвесторы покупают водку

Утро понедельника вновь выдалось нерадостным для инвесторов. В ходе азиатских торгов более чем на полпроцента рос Индекс доллара, что спровоцировало падение котировок сырьевых активов. Так, нефть ушла под сильное сопротивление $85 за баррель, угрожая упасть в район $80.

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Резкий рост курса доллара к корзине мировых валют, наблюдаемый в последние дни, при одновременной распродаже и акций, и гособлигаций США, является явным свидетельством того, что западный мир стоит на пороге очередного серьезного финансово-экономического кризиса. Российской экономике это угрожает снижением цен на основные статьи российского экспорта и спроса на них.

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Естественно, такие риски отечественные инвесторы не могут игнорировать, и сегодняшний день они начали с продолжения масштабных распродаж. В первые минуты торгов Индекс Мосбиржи ушел под отметку 2000 пунктов, которую ранее очень многие аналитики называли стратегической целью падения. Если индикатор сумеет закрепиться ниже этой отметки, то следующая остановка может быть лишь в районе 1830 пунктов.

Однако с открытием европейских торгов ситуация в мире немного улучшилась: доллар начал дешеветь, а следом немного подрожала нефть.

Это привело к небольшому отскоку Индекса Мосбиржи, который после полутора торгов снизился на 4%, но пытается удержать отметку 2000. Большинство аналитиков не берется прогнозировать развитие событий на вторую половину дня, поскольку как на Западе, так и у нас, настроения близки к паническим.

В лидерах падения сегодня малоликвидные бумаги HeadHunter, ПИКа, «Циана» и VK, теряющие от 9 до 10%. Многие инвесторы, купившие эти бумаги в конце весны – начале лета, начали фиксацию прибыли по ним. Стоит отметить также, что акции и расписки девелоперов и «новой экономики» обычно растут и падают намного сильнее Индекса Мосбиржи.

Чуть сильнее других «голубых фишек» снижаются «Лукойл» и «Роснефть», отыгрывая дешевеющую нефть.

Акции Сбербанка, наоборот, торгуются немного лучше рынка. Быть может, это сигнал о достижении рынком «дна». Но риски ухода рынка еще ниже высоки, и аналитики не рекомендуют делать покупки на все имеющиеся деньги, тем более использовать «плечи».

Некоторые инвесторы решили перейти на водку: на 3 с лишним процента растут акции производителя водки «Белуга». 3 октября собрание акционеров должно утвердить решение о выплате промежуточных дивидендов, а реестр на право их получения планируется закрыть 13 октября. Дивидендная доходность акций невелика, всего 5,6%, но акции компании могут очень быстро закрыть дивидендный гэп.

Рубль начал день со снижения, но потихоньку стал отвоевывать потери. Через полтора часа торгов на Московской бирже доллар стоил около 58,2 рубля.

«Участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. При этом отметим, что представители МосБиржи ранее заявляли, что вполне возможна остановка торгов долларом и евро. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Можно ожидать, что во второй половине дня приток валюты от экспортеров начнет снижаться, и динамика рубля будет больше зависеть от того, насколько сильно крупный капитал будет избавляться от токсичного доллара.