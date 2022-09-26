Шольц добыл на Ближнем Востоке целый танкер газа

Канцлер Германии Олаф Шольц смог договориться о получении всего одной партии сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов. Он смог также, пишет Bloomberg, также подписать меморандум о дальнейшем наращивании поставок, однако никакой конкретики этот документ не содержит. И пока власти крупнейшей экономики Европы изо всех сил пытаются заменить российские поставки газа любыми другими, ее граждане бастуют и требуют обуздать цены на энергоносители.

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Посетил Шольц и Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и обсудил будущее сотрудничество и импорт водорода. Сообщается, что ему удалось достичь некоторых договоренностей, но имеющих значение скорее с точки зрения долгосрочной энергобезопасности Германии, нежели для решения жестких текущих проблем.

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Теперь у канцлера на очереди Катар. Стороны уже несколько месяцев обсуждают поставки СПГ и водорода, причем Германия неохотно соглашается на долгосрочные контракты по рекордным ценам. Что же касается Катара, то его министр энергетики заявил в субботу, что переговоры с RWE продолжаются — при этом, судя по всему, ближневосточные государства не готовы заключать кратко- и среднесрочные контракты на поставку топлива.

А пока Олаф Шольц пытается наладить хоть сколь-нибудь приемлемый диалог с Ближним Востоком, три тысячи человек вышли на митинг в поддержку «Северного потока — 2» в немецком Лубмине. Уточняется, что демонстранты требовали доступных энергоносителей и открытия российско-германского трубопровода.

Между тем биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели теряют почти 6% и пока держатся ниже 1800 долларов за тысячу кубометров, пишет «Прайм». Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1822,2 доллара за тысячу кубометров (-3%). Котировки по состоянию на 9.19 мск составляют 1769,3 доллара (-5,9%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены пятницы — 1879,7 доллара за тысячу кубометров.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением «Газпрома» о приостановке на три дня газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

Цены снижаются, а обстановка усложняется

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошлой неделе понизились до 1947 долл. за 1000 кубометров, реагируя на снятие риска падения импортных поставок СПГ из США в результате возможной забастовки железнодорожных рабочих, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Текущие погодные условия и продолжающееся пополнение хранилищ снижали напряженность на европейском рынке. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 24 сентября составляла 87,41%, успешно продвигаясь к целевому уровню в 90-95%.

Однако борьба с энергетическим кризисом больно бьет по карману европейских властей, констатирует эксперт. Аналитический центр Bruegel подсчитал, что европейские правительства уже выделили около 500 млрд долл. на нивелирование последствий кризиса. Для сравнения, общая сумма, потраченная на европейские программы спасения из-за кризиса суверенного долга 2011 года, оценивается примерно в 650-750 млрд долл.

По всей Западной Европе с завидной регулярностью проходят протесты против повышения цен на электроэнегию и газ. Однако в европейских СМИ эта тема абсолютно не фигурирует — в силу агрессивности пропаганды. Куда больше внимания пресса уделяет подсчетам того, сколько уклонистов от частичной мобилизации якобы выехали из России. Тем не менее, указывает Лукичева, наличие протестов подтверждается в комментариях читателей к статьям различного толка — чаще всего к новостям о достижениях европейских властей по преодолению энергетического кризиса.

«Думающая часть населения — в частности, в странах Восточной Европы все чаще убеждается в двуличности текущей политики, а те, кто постарше проводят параллели с временем пропаганды советского режима. Политическая ситуация в странах Европы складывается весьма неприятная, так как в итоге на политическую сцену начинают выходить ультраправые политики», — говорит Лукичева.

По ее словам, несмотря на растущую напряженность, европейские власти в припадке восьмого пакета санкций могут совсем отказаться от поставок российского газа. Deutsche Bank ожидает, что сокращение потоков газа из России приведет Европу к более глубокой рецессии, чем ожидалось. ВВП еврозоны сократится на 2,2% в 2022 г., в то время как ВВП Германии сократится на 4%.

Власти Германии активно субсидируют переход домохозяйств, в случае практической возможности, с использования газа для отопления жилищ на термопомпы (аналог кондиционера), как вариант ухода от прямого потребления газа и перехода на использование электричества. Вопрос эффективности замены остается открытым, но потребление газа будет снижено, на что направлена текущая политика европейских властей.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась до 6,828 долл./mmbtu (244 долл. за 1000 кубометров) после разрешения проблемы с забастовкой железнодорожных рабочих. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 16 сентября оставались на 6,4% ниже уровня прошлого года и на 10,43% ниже уровня за последние пять лет. Ситуация с обеспечением рынка постепенно улучшается.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM упала до 39,91 долл./mmBTU или до 1429 за 1000 кубометров. Падению способствовали поставки российского СПГ в регион по ценам ниже рыночных. Данные GACC показали, что импорт природного газа в Китай в августе вырос на 1,7% м/м до 8,85 млн тонн. Из них было закуплено СПГ 4,72 млн тонн против 4,74 млн тонн в июле 2022 года.

Пока напряженность на рынке природного газа продолжает снижаться, полагает Лукичева. Однако напоминает, что впереди ожидается сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

Ожидание рецессии и доллар давят на всё

Цена на газ в Европе в большей степени, чем летом, стала ориентироваться на общие тенденции сырьевых и финансовых рынков, отмечает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мере наполнения хранилищ и отступления жары на первый план выходят иные факторы. Это сильно проявилось на прошлой неделе и продолжает происходить при открытии текущей. На сырьевые и иные производственные активы панически давит резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и других центробанков в борьбе с инфляцией, а также во многом связанная с этим вероятность рецессии.

Такое ожидание приводит к безудержному росту доллара на мировом рынке — вплоть до всё новых двадцатилетних максимумов. Индекс доллара USDX только после заседания ФРС 21 сентября и повышения ставки до 3,25% поднялся с уровня 108 пунктов выше 114 пунктов 26 сентября. Его взлёт и риски падения спроса на энергоносители из-за спада экономик ведущих стран приводят к уменьшению стоимости ресурсов.

Цена природного газа с 21 сентября упала с уровней примерно 2200 долл. за 1000 куб. м в район 1720 долл., то есть сразу на 18%, подсчитал эксперт. Здесь движение приостановилось в понедельник, поскольку было слишком резким и дошло до сильного технического уровня поддержки. Некоторой новой неопределённости после отработки драйверов прошлой недели способствуют во многом противоречивые новости о возможностях наращивания поставок газа в Европу.

В частности, появилось сообщение, что внутриевропейский газопровод Baltic Pipe с прокачкой с норвежских шельфовых месторождений в Польшу и Данию будет запущен с 1 октября на полную мощность. Ещё одна новость — результаты вояжа канцлера Германии Олафа Шольца по странам Персидского залива. Германия договорилась о поставках СПГ из ОАЭ — правда, пока всего лишь одного танкера. В следующем году Берлин планирует получить от Абу-Даби до 0,25 млн тонн данного топлива, но эти договоренности носят пока ориентитровочный характер.

И хотя эти поставки отчасти помогут сгладить остроту проблемы зимой, говорит Гойхман, они не дают гарантии полного покрытия нужд европейских стран, особенно в случае достаточно суровой погоды. Но пока — с учётом прошлых бурных движений цены — на текущую, более спокойную по ожиданиям, неделю эксперт ожидает сохранение котировок на рубежах 1600-1900 дол.