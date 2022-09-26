СК сообщил о 15 погибших в результате стрельбы в школе Ижевска

По данным Следственного комитета РФ, число жертв стрельбы в ижевской школе увеличилось до 15, среди них 11 несовершеннолетних. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, пострадали.

«Следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия в Ижевске произошла утром 26 сентября. Бывший выпускник школы №88, 34-летний Артем Казанцев, устроил в учебном заведении стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, произошедшее в Ижевске — «бесчеловечный теракт».

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Как пишет МК, Казанцев наблюдался в Республиканской психиатрической клинической больнице Ижевска. В 2009 году он проходил обследование в связи с шизофренией и был поставлен на учет. Сообщается, что с тех пор пациент не появлялся, несмотря на то что должен был время от времени показываться врачам и проходить медикаментозную терапию.