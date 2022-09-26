Фунт пережил худшие часы в своей истории

Фунт стерлингов пережил одни из худших часов в своей истории. На фоне планов британского правительства по снижению налогов и увеличению расходов он потерял 8,4% с максимума пятницы до минимума понедельника. За это время он рухнул с $1,1274 до $1,0327.

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Так дешево британская валюта не стоила никогда в истории. До сих пор ее самые низкие котировки приходились на 1985 год, когда накануне знаменитого соглашения Plaza, остановившего укрепление доллара, за фунт давали около $1,05.

С начала этого года он упал более чем на 20%. Темпы обесценивания фунта ставят текущие события в один ряд с самыми известными валютными кризисами Великобритании.

В прошлый раз подобные темпы падения британской валюты наблюдались шесть лет назад. Фунт падал на 8% на следующий день после голосования за выход из ЕС. К тому моменту он находился в падении около года и в начале октября 2016 года достиг дна на уровне $1,145 доллара — снижение с пика до минимума на 28%.

На этот раз цифра $1,0327 тоже имеет шансы сохраниться надолго. На фоне слухов о готовящемся экстренном повышении ставки Банка Англии трейдеры массово закрыли короткие позиции — и курс фунта стерлингов подскочил до $1,07.