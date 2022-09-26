Цены на нефть переписали минимумы года

В понедельник котировки нефти Brent, упав на 1,9% по отношению к уровню предыдущего закрытия, достигли отметки $83,45 за баррель. Это ее минимум с 11 января 2022 года. Западно-техасская марка WTI падала до $77,21 за баррель — самой низкой цены с 6 января.

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Причиной идущих с июня распродаж нефти остаются опасения мировой рецессии. Ведущие мировые центробанки во главе с ФРС агрессивно повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, ухудшая перспективы спроса на энергоносители и снижая аппетит инвесторов к риску.

Ужесточение денежно-кредитной политики также помогало продолжать укрепляться американской валюте. Индекс доллара взлетел в пятницу до максимального уровня за два десятилетия, достигнув 114,45. Это снижает котировки сырьевых товаров, котирующихся в этой валюте.

«Рынок очень обеспокоен тем, что центральные банки доведут экономику до рецессии, — заявил Bloomberg главный аналитик по сырьевым товарам в SEB AB Бьярн Шилдроп. — Это привлекает повышенное внимание к следующей встрече ОПЕК+, которая состоится 5 октября».

Однако позднее индекс доллара снизился до 113,5, а настроения на мировых рынках улучшились. И нефть немного отскочила от минимумов дня: Brent — до $85, а WTI — до $79 за баррель.

