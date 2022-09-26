Тугнуйский разрез получил от ТМХ новый магистральный тепловоз

Брянский машиностроительный завод (БМЗ), в соответствии с контрактом, заключенном в текущем году, передал новый грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Локомотив будет эксплуатироваться в Республике Бурятия на Тугнуйском погрузочно-транспортном предприятии, обслуживающем один из крупнейших российских разрезов по добыче каменного угля.

СУЭК с 2016 года регулярно пополняет локомотивный парк тепловозами, производимыми на входящем в «Трансмашхолдинг» БМЗ. На угледобывающее предприятие за это время направлено пять грузовых магистральных локомотивов серии 2ТЭ25КМ. Компании, эксплуатирующие данный тип локомотивов, отмечают, что применение на производстве машин этой серии позволяет повысить производительность труда и заметно увеличить объем грузоперевозок.

Как сообщили «Эксперту в пресс-службе ТМХ, БМЗ выпускает грузовые магистральные локомотивы 2ТЭ25КМ с 2014 года. На сегодняшний день эксплуатируется более шести сотен машин. Данный локомотив предназначен для работы в различных климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Тепловоз способен перевозить составы весом 6400 тонн. При этом 2ТЭ25КМ отвечают самым строгим экологическим требованиям. Конструкция локомотива отличается доступностью основных узлов, благодаря чему эксплуатантам удается сокращать издержки на ремонт и техобслуживание.